 Göztepe’de 4 eksik – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ’de 4 eksik

    Göztepe’de 4 eksik
    hem lider Malatya'ya yenildi, hem de yarınki kritik Sivas maçı öncesi dört oyuncusunu kaybetti. Cezalı olan stoperler Lokman ve Emrecan'ın yanı sıra sağ bek Tanju ile kasığından sakatlanan orta saha Hakan oynamayacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural eksiklere rağmen karamsarlığa kapılmaya gerek olmadığını belirtti.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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