Göztepe’de 4 eksik
Göztepe hem lider Malatya'ya yenildi, hem de yarınki kritik Sivas maçı öncesi dört oyuncusunu kaybetti. Cezalı olan stoperler Lokman ve Emrecan'ın yanı sıra sağ bek Tanju ile kasığından sakatlanan orta saha Hakan oynamayacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural eksiklere rağmen karamsarlığa kapılmaya gerek olmadığını belirtti.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Göztepe’de 4 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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