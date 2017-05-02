 Eskişehirspor, Samsunspor'a gol yağdırdı! – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    , 'a gol yağdırdı!

    Eskişehirspor, Samsunspor'a gol yağdırdı!

    'in 31. haftasında , sahasında 'u 6-1 mağlup etti.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

    Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 72 Ramazan Övüç), Uğur İnceman (Dk. 72 Dorukhan Toköz), Meye, Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 80 Semih Şentürk)

    Samsunspor: Muyters, NDiaye, Murat Gürbüzerol, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul (Dk. 67 Lumu), Canberk Aydın (Dk. 46 Göksu Türkdoğan), Vedat Bora (Dk. 46 Zola), Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen

    Goller: Dk. 33 (penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin, Dk. 40 Hakan Çinemre, Dk. 62 ve Dk. 90+2 Meye, Dk. 66 Bruno (), Dk. 71 Kone ()

    Sarı kartlar: Dk. 34 NDiaye, Dk. 36 Canberk Aydın (Samsunspor), Dk. 58 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:32
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