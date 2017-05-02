Eskişehirspor, Samsunspor'a gol yağdırdı!
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Samsunspor'u 6-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 72 Ramazan Övüç), Uğur İnceman (Dk. 72 Dorukhan Toköz), Meye, Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 80 Semih Şentürk)
Samsunspor: Muyters, NDiaye, Murat Gürbüzerol, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul (Dk. 67 Lumu), Canberk Aydın (Dk. 46 Göksu Türkdoğan), Vedat Bora (Dk. 46 Zola), Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen
Goller: Dk. 33 (penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin, Dk. 40 Hakan Çinemre, Dk. 62 ve Dk. 90+2 Meye, Dk. 66 Bruno (Eskişehirspor), Dk. 71 Kone (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 NDiaye, Dk. 36 Canberk Aydın (Samsunspor), Dk. 58 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:32
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 bir fenerbahçe taraftarı olarak gs bence bizim maçlara bütün branşlarda önde başlasın ve hep onların evinde oynansın.yoksa çok zor be :)))))
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 18
Yorum
dogan bir futolcunun hareketini tüm takıma mal ediyorsunuz bide atatürkün takımıydı hani diyorsunuz... yazık size yazık
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
1907 tebrikler sarı melekler........................................................
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