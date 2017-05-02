 Demirspor’a emanetçi hoca – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Demirspor’a emanetçi hoca

    Demirspor’a emanetçi hoca
    , Bandırmaspor yenilgisi sonrası istifa eden 'nun yerine sezon sonuna kadar 'ı getirmeyi planlıyor. Başkan , "Yönetim kurulumuzda arkadaşlarımızla konuşacağız. Aksilik olmazsa kalan son 4 haftada takımın başında Tekin İncebaldır hocamız olacak" bilgisin verdi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:57
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