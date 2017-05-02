Balkes’in kötü rekor kabusu

Bolu'ya 1-0 öne geçtiği maçta evinde 2-1 kaybeden Balıkesir, galibiyet hasretini 9 maça çıkarırken, 50 yıllık tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Balkes, yarınki Ş.Urfa maçı öncesi daha önce Süper Lig'de kırdığı 10 maç üst üste kazanamama rekoruna çok yaklaştı.