 Balkes’in kötü rekor kabusu – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Balkes’in kötü rekor kabusu

    Balkes’in kötü rekor kabusu
    Bolu'ya 1-0 öne geçtiği maçta evinde 2-1 kaybeden Balıkesir, galibiyet hasretini 9 maça çıkarırken, 50 yıllık tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı. Balkes, yarınki Ş.Urfa maçı öncesi daha önce Süper Lig'de kırdığı 10 maç üst üste kazanamama rekoruna çok yaklaştı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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