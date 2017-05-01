TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Yarın:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Eskişehirspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: Koray Gençerler
3 Mayıs Çarşamba:
16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe-Sivasspor: Fırat Aydınus
17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: Barış Şimşek
18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdulkadir Bitigen
4 Mayıs Perşembe:
16.30 Boluspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
18.30 Manisaspor-Altınordu: Emre Malok
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:04
- Leiva el yaktı
Toplam 3
Yorum
Bence Liverpool icin 342 maca Cikan Bi Futbolcu Kötü olamaz Üste Adam Premier league De oynadi bizim Lig ona kolay gelir urda Daha Fazla parlar
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 20
Yorum
GS bu yonetim 5 mlna satar gorursunuz
- Çakır isyanı
Toplam 23
Yorum
Taraftar hakem hatası ile bjk nin attıgı gollere bakalım birde yediklerine... Attıgında konusmuyorsan yediğinde ağlama
TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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