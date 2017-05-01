 TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı

    TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı

    TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu

    18.30 Eskişehirspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

    18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: Koray Gençerler

    3 Mayıs Çarşamba:

    16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Göztepe-Sivasspor: Fırat Aydınus

    17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: Barış Şimşek

    18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdulkadir Bitigen

    4 Mayıs Perşembe:

    16.30 Boluspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

    18.30 Manisaspor-Altınordu: Emre Malok

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:04
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