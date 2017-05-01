 G.Antep hayat buldu: 1-0 – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    G.Antep hayat buldu: 1-0

    G.Antep hayat buldu: 1-0

    Ateş hattındaki , Manisa’yı 86’da Ramazan’la devirdi.

    'de ateş hattını yakından ilgilendiren maçta G.Antep BŞB, 'u bitime 4 dakika kala Ramazan'ın golüyle devirerek ligde kalma yolunda umut tazeledi. Son dakikaları heyecan kasırgası şeklinde geçen maçta Ege ekibinden 90+1'de İsmail Haktan, 90+4'te de Sebaihi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye, 10 haftalık galibiyet hasretine son verirken, Manisaspor ise üst üste 3 galibiyet sonrası yenilgiyle tanıştı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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