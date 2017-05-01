G.Antep hayat buldu: 1-0
Ateş hattındaki G.Antep BŞB, Manisa’yı 86’da Ramazan’la devirdi.
TFF 1. Lig'de ateş hattını yakından ilgilendiren maçta G.Antep BŞB, Manisaspor'u bitime 4 dakika kala Ramazan'ın golüyle devirerek ligde kalma yolunda umut tazeledi. Son dakikaları heyecan kasırgası şeklinde geçen maçta Ege ekibinden 90+1'de İsmail Haktan, 90+4'te de Sebaihi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye, 10 haftalık galibiyet hasretine son verirken, Manisaspor ise üst üste 3 galibiyet sonrası yenilgiyle tanıştı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Leiva el yaktı
Toplam 3
Yorum
Bence Liverpool icin 342 maca Cikan Bi Futbolcu Kötü olamaz Üste Adam Premier league De oynadi bizim Lig ona kolay gelir urda Daha Fazla parlar
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 20
Yorum
GS bu yonetim 5 mlna satar gorursunuz
- Çakır isyanı
Toplam 23
Yorum
Taraftar hakem hatası ile bjk nin attıgı gollere bakalım birde yediklerine... Attıgında konusmuyorsan yediğinde ağlama
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