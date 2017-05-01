Bolu play-off aşkına
TFF 1 Lig 30. haftasında Boluspor deplasmanda Balıkesirspor’u 28’de Poepon, 54’te ise Akabueze’nin golleriyle yenerek 47 puana ulaştı. Ev sahibi Balıkesir 36 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de Boluspor deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da açık futbol oynadı. 8. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Burak Çalık önünde bulduğu topa çok şık vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Boluspor daha atak oynadı. 28. dakikada Poepon attığı golle ilk yarının skorunu da belirledi: 1-1. İkinci yarıya iyi başlayan yine Boluspor oldu. 54. dakikada Akabueze maçın skorunu belirledi: 1-2.
ÇAPA: AKILLI FUTBOL OYNADIK
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, balıkesirspor önünde çok akıllı oynadıklarını belirterek, "Geri düştük ama asla maçı bırakmadık. Bu maçı kazanmak önemliydi. İddiamız sürüyor" dedi.
ÇAPA: AKILLI FUTBOL OYNADIK
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, balıkesirspor önünde çok akıllı oynadıklarını belirterek, "Geri düştük ama asla maçı bırakmadık. Bu maçı kazanmak önemliydi. İddiamız sürüyor" dedi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Leiva el yaktı
Toplam 3
Yorum
Bence Liverpool icin 342 maca Cikan Bi Futbolcu Kötü olamaz Üste Adam Premier league De oynadi bizim Lig ona kolay gelir urda Daha Fazla parlar
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 20
Yorum
GS bu yonetim 5 mlna satar gorursunuz
- Çakır isyanı
Toplam 23
Yorum
Taraftar hakem hatası ile bjk nin attıgı gollere bakalım birde yediklerine... Attıgında konusmuyorsan yediğinde ağlama
Bolu play-off aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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