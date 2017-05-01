 Bolu play-off aşkına – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bolu play-off aşkına

    Bolu play-off aşkına

    TFF 1 Lig 30. haftasında deplasmanda ’u 28’de Poepon, 54’te ise Akabueze’nin golleriyle yenerek 47 puana ulaştı. Ev sahibi Balıkesir 36 puanda kaldı.

    'de deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da açık futbol oynadı. 8. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Burak Çalık önünde bulduğu topa çok şık vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Boluspor daha atak oynadı. 28. dakikada Poepon attığı golle ilk yarının skorunu da belirledi: 1-1. İkinci yarıya iyi başlayan yine Boluspor oldu. 54. dakikada Akabueze maçın skorunu belirledi: 1-2.

    ÇAPA: AKILLI FUTBOL OYNADIK
    Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, balıkesirspor önünde çok akıllı oynadıklarını belirterek, "Geri düştük ama asla maçı bırakmadık. Bu maçı kazanmak önemliydi. İddiamız sürüyor" dedi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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