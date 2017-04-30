Tartışmasız lider
Doğu ekibi dün taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-siyahlılar, İzmir ekibini Murat’ın golüyle yıkarken, bitime 4 hafta kala en yakın rakibiyle farkı da 5 puana çıkardı.
BUZ GERİ SAYIMDA
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'dan mutlusu yok... Göztepe karşısında aldıkları galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştıklarını belirten Buz, "Hedefimize ulaşmamız için 4 maç daha kaldı. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi.
?GÖZ GÖZ FIRSAT TEPTİ
TFF 1. Lig'in 30. haftasında, deplasmanda karşılaştığı Malatya'ya yenilen Göztepe, Süper Lig yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı. 73'te yediği golle mağlup olan İzmir temsilcisi takipçisi Bolu'yla farkı açma şansını tepti. Altınordu ile fark ise 3'e düştü.
YILMAZ VURAL YIKILDI
Göztepe'nin tecrübeli hocası Yılmaz Vural ise 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. İkincilik şansı için önemli bir fırsatı kaçırdıklarını kaydeden Vural, "Çok kritik bir karşılaşmayı kaybettik, üzgünüz. Bu maçı unutup, Sivas karşılaşmasını düşünmeliyiz" diye konuştu.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:34
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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