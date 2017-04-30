 Tartışmasız lider – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tartışmasız lider

    Tartışmasız lider

    Doğu ekibi dün taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-siyahlılar, İzmir ekibini Murat’ın golüyle yıkarken, bitime 4 hafta kala en yakın rakibiyle farkı da 5 puana çıkardı.

    'de günün maçı Malatya'da oynandı. Lider Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye şans tanımadı. 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Doğu ekibi, tam 3 hafta sonra 3 puan sevinci yaşarken, en yakın rakibiyle de puan farkını 5'e çıkardı. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmanın ikinci devresinde müthiş bir heyecan vardı. 52. dakikada Murat'ın korner atışını iyi takip eden Pereira'nın kafa vuruşunda kaleci Günay başarılıydı. 76'da ise ev sahibi golü attı. Caner'in ortasına iyi yükselen Murat, topu ağlara yolladı: 1-0. Karşılaşmanın 90. dakikasında 'den Lokman kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    BUZ GERİ SAYIMDA
    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'dan mutlusu yok... Göztepe karşısında aldıkları galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştıklarını belirten Buz, "Hedefimize ulaşmamız için 4 maç daha kaldı. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi.

    ?GÖZ GÖZ FIRSAT TEPTİ
    TFF 1. Lig'in 30. haftasında, deplasmanda karşılaştığı Malatya'ya yenilen Göztepe, Süper Lig yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı. 73'te yediği golle mağlup olan İzmir temsilcisi takipçisi Bolu'yla farkı açma şansını tepti. Altınordu ile fark ise 3'e düştü.

    YILMAZ VURAL YIKILDI
    Göztepe'nin tecrübeli hocası Yılmaz Vural ise 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. İkincilik şansı için önemli bir fırsatı kaçırdıklarını kaydeden Vural, "Çok kritik bir karşılaşmayı kaybettik, üzgünüz. Bu maçı unutup, Sivas karşılaşmasını düşünmeliyiz" diye konuştu.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tartışmasız lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.