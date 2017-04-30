Mustafa Denizli ile futbolcular imza gününde
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile futbolcular, Eskişehirspor Dergisi'nin imza törenine katıldı.
Eskişehirspor Dergisi'nin imza günü etkinliği İsmet İnönü Caddesi'ndeki Espark Alışveriş Merkezi önünde yapıldı. Etkinliğe Teknik Direktör Mustafa Denizli, takım kaptanı Erkan Zengin, futbolculardan Tarık Çamdal, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, kaleci Bodffin ile çok sayıda taraftar katıldı.
Bando EsEs Grubu'nun Eskişehirspor marşlarını çaldığı etkinlikte taraftarlar Mustafa Denizli ve futbolculara Eskişehirspor Dergisi ile formasını imzalatıp bol bol hatıra fotoğraflı çektirdi. Bir grup taraftar da meşaleler yakıp takımlarına tezahüratta bulundu. Eskişehirspor Dergisi'ni satın alan ilk 500 kişiye ise sanatçı Mithat Körler'in hazırladığı Eskişehirspor CD'si verildi.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:24
- Seneye şampiyonuz
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
Mustafa Denizli ile futbolcular imza gününde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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