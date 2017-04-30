 Mustafa Denizli ile futbolcular imza gününde – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Mustafa Denizli ile futbolcular imza gününde

    Mustafa Denizli ile futbolcular imza gününde

    Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile futbolcular, Dergisi'nin imza törenine katıldı.

    Dergisi'nin imza günü etkinliği İsmet İnönü Caddesi'ndeki Espark Alışveriş Merkezi önünde yapıldı. Etkinliğe Teknik Direktör Mustafa Denizli, takım kaptanı Erkan Zengin, futbolculardan Tarık Çamdal, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, kaleci Bodffin ile çok sayıda taraftar katıldı.



    Bando EsEs Grubu'nun marşlarını çaldığı etkinlikte taraftarlar Mustafa Denizli ve futbolculara Eskişehirspor Dergisi ile formasını imzalatıp bol bol hatıra fotoğraflı çektirdi. Bir grup taraftar da meşaleler yakıp takımlarına tezahüratta bulundu. Eskişehirspor Dergisi'ni satın alan ilk 500 kişiye ise sanatçı Mithat Körler'in hazırladığı Eskişehirspor CD'si verildi.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:24
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