 MKE Ankaragücü şampiyonluğu kutladı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    MKE şampiyonluğu kutladı

    MKE <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a> şampiyonluğu kutladı

    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE , şampiyonluğu kutladı.

    Hatayspor ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve MKE 'nün 2-0 kazandığı maçın ardından kupasına kavuşan sarı-lacivertliler, kutlamalara Anadolu Meydanı'nda devam etti.

    Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar, stattaki kutlamaların ardından Anadolu Meydanı'nda organize edilen etkinliklere geçti.

    Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, taraftarların emeklerinin çok fazla olduğunu belirterek, "Bu başarıyı sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Mehmet Yiğiner bıraksın, benimle birlikte onursal başkan olsun. Biz başka bir başkan ve yönetimle devam edeceğiz' dedi. Şimdi demokrasiyi işletmemiz lazım. Bu tür teklifi kabul eden varsa işaret buyursun. Peki bizim devam etmemizi isteyenler el kaldırsın. O zaman biz şerefimizle namusumuzla size layık olmaya çalışacağız. Buna söz veriyoruz." diye konuştu.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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