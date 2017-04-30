MKE Ankaragücü şampiyonluğu kutladı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu kutladı.
Hatayspor ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve MKE Ankaragücü'nün 2-0 kazandığı maçın ardından kupasına kavuşan sarı-lacivertliler, kutlamalara Anadolu Meydanı'nda devam etti.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar, stattaki kutlamaların ardından Anadolu Meydanı'nda organize edilen etkinliklere geçti.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, taraftarların emeklerinin çok fazla olduğunu belirterek, "Bu başarıyı sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Mehmet Yiğiner bıraksın, benimle birlikte onursal başkan olsun. Biz başka bir başkan ve yönetimle devam edeceğiz' dedi. Şimdi demokrasiyi işletmemiz lazım. Bu tür teklifi kabul eden varsa işaret buyursun. Peki bizim devam etmemizi isteyenler el kaldırsın. O zaman biz şerefimizle namusumuzla size layık olmaya çalışacağız. Buna söz veriyoruz." diye konuştu.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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