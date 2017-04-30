 Denizli’de ‘çıt’ çıkmadı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Denizli’de ‘çıt’ çıkmadı

    Denizli’de ‘çıt’ çıkmadı
    Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. ile , Atatürk Stadı'nda oynanan maçtan beraberlikle ayrıldı. İki taraf da hücuma çıkmakta zorlanırken, az sayıdaki tehlikeli pozisyonda da kaleciler yaptıkları kurtarışlarla öne çıktı. Bu sonuçla Denizlispor puanını 35'e, Elazığ da 36'ya çıkardı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli’de ‘çıt’ çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.