 Bandırmaspor coştu – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    coştu

    <a href="/index/bandirmaspor?id=ca3ff742-744f-46b2-b714-7b44b6ae844d" class="" rel="tag">Bandırmaspor</a> coştu
    'in 30. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'u 4-1 yendi. Konuk ekibin gollerini 9 ve 76'da Atabey, 18'de Doğan ve 84'te Sertaç Çam attı. Ev sahibi'nin tek sayısı ise Bezerra'dan geldi. Puanını 28'e yükselten bu sonuçla kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Şanlıurfaspor'un yenilgisiyle küme düşme potası iyice karıştı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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