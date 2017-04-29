Sivasspor tam yol
Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Yiğidolar evinde oynadığı maçta Giresun’a şans tanımadı, 3 puanı Leandrinho ve Ergin ile aldı
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Sivasspor sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. 13. dakikada Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Leandro, Emre ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0. 58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Galip'in içeriye çevirdiği topu önünde bulan Ergin meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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