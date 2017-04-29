 Sivasspor tam yol – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    tam yol

    Sivasspor tam yol

    Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Yiğidolar evinde oynadığı maçta Giresun’a şans tanımadı, 3 puanı Leandrinho ve Ergin ile aldı

    TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. 13. dakikada Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Leandro, Emre ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0. 58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Galip'in içeriye çevirdiği topu önünde bulan Ergin meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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