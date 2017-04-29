İstanbulspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak, 9 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi.



Ligin 34. ve son haftasında sahasında Sivas Belediyespor'la karşılaşan sarı-siyahlılar, rakibini Muhammed Demirci ve İbrahim Halil Çolak'ın ikinci yarıda penaltılardan attığı gollerle 2-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.



Son olarak 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2014-2015'te yükseldiği 2. Lig'deki ikinci sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.







ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI

İstanbulspor, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı. Saha ortasına kurulan kürsüye teknik heyet ve futbolcular, isimleri okunarak tek tek çağrıldı. Futbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldıktan sonra şampiyonluk kupasını takım kaptanı Yalçın Kılınç havaya kaldırdı. Büyük sevinç yaşayan futbolcular, uzun süre sahanın içinde aileleri ve taraftarlarla şampiyonluğu kutladı.







SARIALİOĞLU: "ŞAMPİYONLUĞU İSTANBUL'A ARMAĞAN EDİYORUM"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmer Faik Sarıalioğlu, yaşadıkları şampiyonluğu bütün İstanbul'a armağan ettiğini söyledi. Kupa töreninden sonra açıklamalarda bulunan Sarıalioğlu, "Şampiyonluğumuz bütün İstanbul'a armağan olsun. Sporcularımızı alnından öpüyorum. Önümüzdeki sezon daha ileri gideceğiz. Kupayı İstanbul'da almamız da iyi oldu. Futbolcularımız da aileleriyle yaşamış oldu sevinçlerini." ifadelerini kullandı.







İstanbulspor'un kaptanı Yalçın Kılınç da büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Anlatılamayacak, tarif edilemeyecek bir duygu yaşıyoruz. İki senedir inanılmaz çalışıyoruz. Allah bize nasip etti. İnşallah Süper Lig'e kadar devam edeceğiz." diye konuştu.



SELAMİ ALTINOK MAÇI İZLEDİ

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Altınok, maçı eski İçişleri Bakanı Mehmer Ağar ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Sarıalioğlu ile izledi. Altınok ve Ağar'a isimlerinin yazılı olduğu İstanbulspor forması da hediye edildi.