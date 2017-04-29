Evkur Yeni Malatyaspor emin adımlarla ilerliyor
TFF 1 Lig'in 30. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti ve son 4 haftaya zirvedeki yerini koruyarak girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
28'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağ katta topla buluşan Sedat ceza sahası içerisinden kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top kaleciye çarparak oyun alanına döndü. Topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
52'inci dakika Evkur Yeni Malatyaspor atağında Murat Yıldırım'ın kullandığı köşe vuruşunda topla iyi yükselen Perreira'nın vuruşunda top meşin yuvarlak Kaleci Günay'da kaldı.
64'üncü dakika sol kanatta topu ceza sahası içerisine taşıyan Halil topa sert vurdu. Top kalecinin üstünden auta çıktı.
75'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan topu taşıyan Caner Arıcı ceza sahası içerisine ortaladı. Murat Akça'nın vuruşunda top kalecin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
90'ıncı dakikada göztepe'den Lokman kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:45
- Kara Kartal’ın Taison atağı
Toplam 7
Yorum
awentador Şu fenerin talip olduğu isimleri bırakın adamlar sonra biz buluyoruz olmasınlar .
- Talisca’ya Manchester kancası
Toplam 1
Yorum
hattrick Talihsman gidebilir yerine Jack Wilshereyi alırsanız yeri fazlası ile dolmuş olacaktır .
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
awentador Başakşehiri unutamayacağı bir sonuçla yenip bırakacaksın . Kendilerini Barcelona zannediyorlar .
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