 Denizli'de gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Denizli'de gol sesi çıkmadı

    Denizli'de gol sesi çıkmadı

    TFF 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor, sahasında Elazığspor’la golsüz berabere kaldı.

    Maçtan Dakikalar
    20. dakikada Ziya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Çağlar kornere çeldi.
    31. dakikada Mesut'un sağ kanattan ortasında arka direkte Mehmet Ozan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
    41. dakikada Tom'un ortasında penaltı noktası üzerinde Diarra'nın kafa vuruşunda kaleci Zeki topu iki hamlede kornere çeldi.
    45. dakikada Diarra'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Hakan'ın sert vuruşunu kaleci Zeki topu çizgi üzerinde yumrukladı.
    56.dakikada Sankoh'un pasıyla ceza alanında buluşan Yasin'in rakibini çalımlayıp sert vuruşunda top kalecide kaldı.
    57. dakikada ceza alanı dışında Ziya'nın pasıyla buluşan Kappel'in sert vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
    80. dakikada Moritz'in pasıyla çaprazdan ceza alanına giren Ziya'nın sert şutunu kaleci çeldi, topu önünde bulan Moritz'in vuruşu direğin yanından auta gitti.
    83. dakikada kaleci Çağlar'ın ayakla uzaklaştırmak istediği top Moritz'e çarpıp direğinin yanından auta gitti.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:23
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