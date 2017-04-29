Denizli'de gol sesi çıkmadı
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor, sahasında Elazığspor’la golsüz berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
20. dakikada Ziya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Çağlar kornere çeldi.
31. dakikada Mesut'un sağ kanattan ortasında arka direkte Mehmet Ozan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
41. dakikada Tom'un ortasında penaltı noktası üzerinde Diarra'nın kafa vuruşunda kaleci Zeki topu iki hamlede kornere çeldi.
45. dakikada Diarra'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Hakan'ın sert vuruşunu kaleci Zeki topu çizgi üzerinde yumrukladı.
56.dakikada Sankoh'un pasıyla ceza alanında buluşan Yasin'in rakibini çalımlayıp sert vuruşunda top kalecide kaldı.
57. dakikada ceza alanı dışında Ziya'nın pasıyla buluşan Kappel'in sert vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
80. dakikada Moritz'in pasıyla çaprazdan ceza alanına giren Ziya'nın sert şutunu kaleci çeldi, topu önünde bulan Moritz'in vuruşu direğin yanından auta gitti.
83. dakikada kaleci Çağlar'ın ayakla uzaklaştırmak istediği top Moritz'e çarpıp direğinin yanından auta gitti.
20. dakikada Ziya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Çağlar kornere çeldi.
31. dakikada Mesut'un sağ kanattan ortasında arka direkte Mehmet Ozan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
41. dakikada Tom'un ortasında penaltı noktası üzerinde Diarra'nın kafa vuruşunda kaleci Zeki topu iki hamlede kornere çeldi.
45. dakikada Diarra'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Hakan'ın sert vuruşunu kaleci Zeki topu çizgi üzerinde yumrukladı.
56.dakikada Sankoh'un pasıyla ceza alanında buluşan Yasin'in rakibini çalımlayıp sert vuruşunda top kalecide kaldı.
57. dakikada ceza alanı dışında Ziya'nın pasıyla buluşan Kappel'in sert vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
80. dakikada Moritz'in pasıyla çaprazdan ceza alanına giren Ziya'nın sert şutunu kaleci çeldi, topu önünde bulan Moritz'in vuruşu direğin yanından auta gitti.
83. dakikada kaleci Çağlar'ın ayakla uzaklaştırmak istediği top Moritz'e çarpıp direğinin yanından auta gitti.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kara Kartal’ın Taison atağı
Toplam 7
Yorum
awentador Şu fenerin talip olduğu isimleri bırakın adamlar sonra biz buluyoruz olmasınlar .
- Talisca’ya Manchester kancası
Toplam 1
Yorum
hattrick Talihsman gidebilir yerine Jack Wilshereyi alırsanız yeri fazlası ile dolmuş olacaktır .
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
awentador Başakşehiri unutamayacağı bir sonuçla yenip bırakacaksın . Kendilerini Barcelona zannediyorlar .
Denizli'de gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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