Adana Demirspor-Bandırmaspor 1-4

5'nci dakikada Gökhan Karadeniz'in penaltı noktası üstünden sert şutunu kaleci Fevzi kurtardı.

9'ncu dakikada Raspopovic'in kısa düşen geri pasını kontrol eden Atabey ceza sahası içerisinde çaprazdan sert vurdu: 0-1.

14'ncü dakikada Tufan'ın sağdan ortasına ayak koyan Tiago topu filelerle buluşturarak beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

16'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote şutunu çekti fakat meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Doğan defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu:1-2.

22'nci dakikada Gökhan Karadeniz'in şutunmda top yan direkten döndü.

24'ncü dakikada hakem su molası verdi.

28'nci dakikada Gökhan Karadeniz'in korner atışında topla buluşan Brinner kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

38'nci dakikada Serkan savunmadan dönen topun gelişine şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43'üncü dakikada sakatlanarak yerini Grbic'e bırakan Sercan tedavi için ambulasla hastaneye götürüldü.

59'ncu dakikada Grbic'in ortasında Pote'nin volesini kaleci üstten kornere çeldi.

61'nci dakikada Gökhan Karadeniz'in pasına ayak koyan, Atabey'in şutu kaleciden döndü.

76'ncı dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Atabey'in şutu kalecinin yanından ağlara gitti:1-3.

84'ncü dakikada Atabey'in pasıyla buluşan Sertaç düzgün bir vuruşla golü kaydetti:1-4.

Karşılaşma Adana Demirspor'un yenilgisiyle tamamlandı: 1-4

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER:Murat Özcan (xx), Özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (x)- Serkan (x), Mehmet (x)(Dk.58 Alican x), Raspopovic (x), Oğuzhan (xx), Tufan (xx), Sercan (x)(Dk.43 Grbic), Tiago (xx), Berkay (xx), Leroy (x)(Dk.65 Berat), Pote (xx)

BANDIRMASPOR:Okan (xx)- Ömer (xx)(Dk.88 Özgür), Fofana (xx), Brinner (xx), Gökhan (xx), Marino (xx), David (xx), Feridun (xx)(Dk.78 Sertaç xx), Gökhan Karadeniz (xxx), Atabey (xxx), Doğan (xx) (Dk.73 Bahri Can xx)

GOLLER: Dk.9 Atabey, Dk.17 Doğan, Dk.76 Atabey Dk.84 Sertaç (Bandırmaspor), Dk.14 Tiago (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Serkan (Adana Demirspor) Ömer, Atabey,Sertaç (Bandırmaspor)