10 dakikalık düello
Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Samsunspor'la, sürpriz bir şekilde play-off'u kovalayan Ümraniyespor'un Samsun'daki mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. Ümraniye ilk yarıyı Beleck'in golüyle üstün tamamladı. Samsun 79'da Abdülkerim'le eşitledi, 84'te Göksu'y la öne geçti. İstanbul ekibi 1 dakika sonra İbrahim'le maçın sonucunu belirledi: 2-2.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
10 dakikalık düello haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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