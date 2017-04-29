 10 dakikalık düello – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    10 dakikalık düello

    10 dakikalık düello
    Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Samsunspor'la, sürpriz bir şekilde play-off'u kovalayan Ümraniyespor'un Samsun'daki mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. Ümraniye ilk yarıyı Beleck'in golüyle üstün tamamladı. Samsun 79'da Abdülkerim'le eşitledi, 84'te Göksu'y la öne geçti. İstanbul ekibi 1 dakika sonra İbrahim'le maçın sonucunu belirledi: 2-2.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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