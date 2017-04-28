 Ümraniye’yi yenmeliyiz – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Ümraniye’yi yenmeliyiz

    Ümraniye’yi yenmeliyiz
    'un teknik direktörü , kendileri için ligden düşme tehlikesinin geçmediğini söyledi. Özköylü, "Özellikle Ümraniye maçı çok önemli. İç saha avantajını iyi kullanıp üç puanı almalıyız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Camia da kenetlensin" dedi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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