 Taraftara çağrı – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı
    Kulübü, 'den Süper Lig'e yükselme yarışını etkileyecek Giresunspor karşılaşması öncesinde taraftarlara destek çağrısında bulundu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telafisi zor haftalara girdik. Taraftarımız artık her maçta yanımızda olmalı. Sezon sonunda Süper Lig sevincini yaşamak istiyoruz. Kritik Giresun maçında taraftarımız tribüne gelmeli" ifadeleri kullanıldı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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