 Şampiyonluk gelecek – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Şampiyonluk gelecek

    Şampiyonluk gelecek
    ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ligi şampiyon olarak tamamlayıp kupayı Malatya'ya getireceklerini söyledi. Ravcı, "Bu saatten sonra kaybedecek puanımız yok. Göztepe maçıyla tekrar galibiyetlere başlamak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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