Eskişehirspor Mersin'i farklı yendi

7'nci dakikada Pedrıel'in ceza yayı üzerinde pasıyla buluşan Tita'nın bekletmeden sert vuruşu yan direğin dibinden auta çıktı.

10'uncu dakikada Erkan'ın soldan yaptığı ortasında Hakan Çineme'nin sert kafa vuruşunu kaleci Yunus Emre son anda kornere tokatladı.

19'uncu dakikada caza yayı üzerinde Rosa'nın pasıyla ceza alanına giren Erkan Zengin'in sert şutu kaleci Yunus Emre'nin ayaklarından döndü, savunma uzaklaştırdı.

38'inci dakikada sol kanatta Bilal'in ceza yayı üzerine kestiği topla buluşan Hasan Hüseyin, düzelterek plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada soldan kazanılan serbest atışta Tita'nın ceza alanına yaptığı ortasıyla buluşan Sinan Kaloğlu'nun kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

48'inci dakikada Hasan Hüseyin'in pasıyla sıfıra kadar sokulan Erkan Zengin'in ön direğe yaptığı ortasıyla buluşan Rosa, arkası dönük durumda şık bir topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

55'inci dakikada Erkan Zengin'in pasıyla ceza alanı dışında buluşan Hasan Hüseyin sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

71'inci dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan serbest atışı kullanan Tita'nın sert şutunu kaleci Boffın kornere çeldi.

77'nci dakikada Ramazan seri çalımlarla Mersin savunmasını geçerek girdiği ceza alanındaki vuruşunu kaleci Yunus Emre köşeden çıkardı, yakın mesafede tamamlayan Rosa fileleri havalandırdı.0-4

Karşılaşma Mersin İdmanyurdu'nun mağlubiyeti ile tamamlandı: 0-4

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, (DHA)-

STAT : Mersin

HAKEMLER : Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Asım Yusuf Öz (xx) Samet Çiçek (xx),

MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (x)- Adulkadir (x),Enes (x),Gökhan (x), Mıtrovıc (x)-Nurullah (x), Hakan (x), Tita (xx) Tolga (x),-Pedrıel (x)Dk.54 Mahmut x), Sinan Kaloğlu (x)(Dk.66.Kudbettin x)

ESKİŞEHİRSPOR : Boffın (xxx),-Kamil (xx), Bilal (xxx), Akamınko (xxx), Hakan Çinemre (xx),-Hürriyet (xx)(Dk.66.Ramazan x), Erkan Zengin(xxxx), Uğur (xxx)(Dk.66 Dorukhan xx), Hasan Hüseyin (xxxx)(Dk.80.Ofoedu x),-Ndong (xx), Rosa (xxx)

SARI KARTLAR: Enes, Mitrovıc (Mersin İdmanyurdu)(Uğur, Hürriyet, Akaminko (Eskişehirspor)

GOLLER : Dk.38, 55 Hasan Hüseyin, Dk.48, 77 Rosa (Eskişehirspor)