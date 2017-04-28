 Demir taktik çalıştı – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Demir taktik çalıştı

    Demir taktik çalıştı
    Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da teknik direktör takımına taktik çalıştırdı. Çift kale maçı sık sık durdurup oyuncularını uyaran İpekoğlu, "Sizden üç puan istiyorum. Galibiyete odaklanın" diye konuştu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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