TFF 1. Lig'de 30. hafta
TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)
30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:59
- Daçka salladı ama yıkamadı
Toplam 1
Yorum
sabri real hakemleri iyi ayarlamis.seriyi madride tasimalari gerekiyordu,basardilar.real lobisi.
- ''Çok konuşuyorsun''
Toplam 6
Yorum
bjkli avcı hocayı burda eleştirenler ligde bulundukları konuma baksınlar adam çatır çatır top oynatıyor takımına kıskanmayın gençler
- Aboubakar da bizimle kalsın
Toplam 11
Yorum
atlas Fikret başkan onun bonservisini bir Çin takımına aldırtır , oradan bedava kiralar. Yıllık maaşınıda Çinliler öder
TFF 1. Lig'de 30. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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