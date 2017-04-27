 TFF 1. Lig'de 30. hafta – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    TFF 1. Lig'de 30. hafta

    TFF 1. Lig'de 30. hafta

    TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

    Saat 18.00'de oynanacak karşılaşmalarda Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor, Samsunspor-Ümraniyespor, 18.30'da ise Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.

    TFF 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)

    18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)

    18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

    29 Nisan Cumartesi:

    15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)

    15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)

    16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)

    18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)

    30 Nisan Pazar:

    16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

    18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:59
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