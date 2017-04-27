Malatya’ya yaradı!
Düşüşe geçen lider Yeni Malatyaspor bu hafta yine kazanamadı. Ancak tüm takımlar ona çalıştı. Onu takip edenler haftayı beraberlikle bitirince fark kapanmadı.
AVANTAJ SAĞLADI!
Eskişehir-Sivasspor maçı Yeni Malatyaspor'un puan kaybettiği haftada iki takıma da altın fırsattı. Kazanan takım hem ilk iki için, hem de 1.sıra için büyük yol alacaktı. Sivasspor, Eskişehirspor ve Ümraniyespor'un birlikte puan kaybı,kazanamaması doğu temsilcisi için 5 maç kala büyük fırsat oldu. Konuk Sivasspor rakip kalede çok daha etkili olurken Eskişehir kalecisi Boffin iyi günündeydi. Sivas'ın stoperi Boye de modern tarz savunmanın nasıl yapılacağını gösterdi. Attığı golde önemli işler yaptı. Rakip kaleyi forvetler kadar zorladı.
ÜMRANİYE SÜRPRİZİ!
Bu hafta hemen her zirve takipçisi için fırsat haftasıydı. Bu fırsatı kazanca dönüştüremeyen bir diğer takım da Ümraniyespor oldu. Zorlu rakiplere kök söktüren kırmızı beyazlılar, ligin son sırasındaki Mersin İdman Yurdu'ndan 1 puanı zor çıkardı. 18 yaşındaki genç kaleci Yunus Emre, maç boyunca birçok gollük atağı bertaraf etti. Genç yaşına rağmen heyecan yapmadı, etkili bir maç çıkardı. Türkiye gelecek adına önemli bir kaleci kazanacak gibi görünüyor. Genç futbolcular şans bulduklarında nasıl etkili olabileceklerini her fırsatta ispatlamaya devam ediyor.
BOLUSPOR COŞTU!
Lider oldukları dönemde bu çıkışı göstermişti Boluspor. Necip Çarıkçı çok yüksek sesle dillendirmese de, kurduğu takımdan Süper Lig'e çıkma hayali kurduğuna eminim. Son 5 maçında 4 galibiyet aldılar. 7. sırada, play-off'a göz kırpıyorlar. Bandırmaspor'u 4 golle evine yolladı. Son 5 maçta sadece onların kazanması yetmez, rakiplerinin de kaybetmesi gerek. Andre Santos da kariyerinin sonlarına doğru ilerlerken harika bir futbol sergilemeye devam ediyor. Bolu'nun Brezilyalı yıldızı özellikle gol konusunda çok açıldı. Pozisyon bilgisiyle rahat kendisine rahat vuruş imkanları oluşturuyor ve yakaladı mı affetmiyor. Genç futbolcular için de profesyonelliği ile önemli bir örnek oluşturuyor.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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Toplam 3
Yorum
isminiz İKİNÇİ MAÇI FENERBAHÇE FARLI KAZANIR VE TUR ATLAR
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Toplam 3
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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Toplam 3
Yorum
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