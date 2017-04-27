 Demirspor’da Alican parlıyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Demirspor’da Alican parlıyor

    Demirspor’da Alican parlıyor

    ’un 27 yaşındaki ön liberosu , ’de oynadığı futbolla dikkatleri çekiyor.

    'a devre arasında Ş.Urfa'dan gelen , 'de oynadığı futbolla sezon bitmeden Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 27 yaşındaki ön libero bu sezon oynadığı 21 maçta 1 gol atarken, mavi-lacivertli renklere gönül veren taraftarın gönlünde taht kurdu. Demirspor'la kontratının biteceğini hatırlatan Alican, "Farklı planlarım var. Ancak kalbim Adana'dan yana olacak. Çünkü mavi-lacivertli formayı giyiyorum" dedi. Adana'daki en büyük destekçisinin yakın akrabası İl Emniyet Müdürü Osman Ak olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Osman amcam benim her şeyim. Onunla sohbet etmek, müdürümüzün Adana'da yanımda olduğunu bilmek bana mutluluk veriyor" diye konuştu.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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