Samsunspor için tehlike geçmiş değil

Özköylü, 19 Mayıs Stadyumundaki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftadır aldıkları mağlubiyetlerin, ligdeki durumlarını biraz sıkıntıya soktuğunu belirtti.

"Samsunspor için tehlikenin bittiğini hiç bir zaman söylemedik" diyen Özköylü, "Ancak halen var olan avantajımızı değerlendirmek istiyoruz. Ligde zorlu bir sürece giriyoruz. Üst sıralarda bulunan takımlarla oynayacağız. Bu maçlar kolay olmayacak ama ben her takımı yenebilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Burada önemli olan oyuncularımızın bazılarında sezon sonu itibariyle performansları düşmeye başladı. Diri oyuncularla bu sorunu bertaraf etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ümraniyespor maçına da değinen Özköylü, şunları kaydetti:

"Tabii ki Ümraniyespor play-off iddiasının devamı için kazanmak istiyor. Ligin altındaki takımlar da kendi arasında oynayacak. Ümraniyespor karşısında alacağımız 3 puan yukarılara çıkmamızı sağlayacak. Bunu başaracağımızı umut ediyorum. İki hafta önceye kadar sahada inançlı, coşkulu ve çok mücadele eden yapıyı biraz gevşettik. Aldığımız iyi sonuçlar oyuncuları rehavete soktu. Bu rehaveti atlattığımız zaman daha güzel sonuçlar alacağımızı biliyorum. Oyuncularımıza da bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz."

Öte yandan Samsunspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına 19 Mayıs Stadyumunda devam etti. Kırmızı-beyazlılar teknik direktör Özköylü, yönetiminde, kültür fizik hareketleri ile taktik çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Ahmet Burak Solakel katılmadı.