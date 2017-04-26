Lider Malatyaspor Göz-Göz'e bilendi

Giresun deplasmanından 1 puanla dönen E.Y.Malatya, evindeki Göztepe maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

Teknik Direktör İrfan Buz, "Çok önemli bir müsabaka her iki takım açısından. Biz de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan cumartesi günü oynanacak maçın saati 16.00'dan her iki takımını talebi üzerine 15.30'a çekildi. Buz bu konuyla ilgili olarak, "Göztepe'nin talebi vardı, 'yarım saat evvel oynayalım' diye çünkü uçakla ilgili sıkıntı var. Misafirperver olduğumuz için 'tabii ki 15:30 da oynarız' dedik" diye konuştu.