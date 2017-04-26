Lider Malatyaspor Göz-Göz'e bilendi
Giresun deplasmanından 1 puanla dönen E.Y.Malatya, evindeki Göztepe maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor.
Teknik Direktör İrfan Buz, "Çok önemli bir müsabaka her iki takım açısından. Biz de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan cumartesi günü oynanacak maçın saati 16.00'dan her iki takımını talebi üzerine 15.30'a çekildi. Buz bu konuyla ilgili olarak, "Göztepe'nin talebi vardı, 'yarım saat evvel oynayalım' diye çünkü uçakla ilgili sıkıntı var. Misafirperver olduğumuz için 'tabii ki 15:30 da oynarız' dedik" diye konuştu.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Lider Malatyaspor Göz-Göz'e bilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.