Denizli’de sular duruldu

Denizli'de 5 Mayıs'taki kongrede görevi yardımcısı Mustafa Üstek'e devretmeye hazırlanan Başkan Süleyman Urkay, yönetimdeki muhaliflerin istedikleri teknik direktörle anlaşma ve primleri ödeme talebini kabul etti. Manisa maçı öncesi Kenan Atik ve Ali Yalçın'la sözleşme imzalandı.