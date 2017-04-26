 Denizli’de sular duruldu – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Denizli’de sular duruldu

    Denizli’de sular duruldu
    Denizli'de 5 Mayıs'taki kongrede görevi yardımcısı Mustafa Üstek'e devretmeye hazırlanan Başkan Süleyman Urkay, yönetimdeki muhaliflerin istedikleri teknik direktörle anlaşma ve primleri ödeme talebini kabul etti. Manisa maçı öncesi Kenan Atik ve Ali Yalçın'la sözleşme imzalandı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli’de sular duruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.