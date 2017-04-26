Denizli’de sular duruldu
Denizli'de 5 Mayıs'taki kongrede görevi yardımcısı Mustafa Üstek'e devretmeye hazırlanan Başkan Süleyman Urkay, yönetimdeki muhaliflerin istedikleri teknik direktörle anlaşma ve primleri ödeme talebini kabul etti. Manisa maçı öncesi Kenan Atik ve Ali Yalçın'la sözleşme imzalandı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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