Vural, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, yakaladıkları pozisyonu koruyup hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.

Bu hafta oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmaları halinde ligin farklı bir boyuta geleceğini belirten Vural, "Rakibimiz son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bir sıkıntı içindeler. Malatyaspor 10 puan fark yapmıştı. Bu hafta bunun 2 puana düşme ihtimali var. Gergin, olmazsa olmaz maçlar dönemine girdik. Kimsenin kaybetme hakkı yok. Mağlup olacak ekip, şansını kaybetmese de hedefinden uzaklaşacak." diye konuştu.

"Bu takım kafasına taktı bir kere, bu takım burada durmayacak" diyen Vural, "Yarın, öbür gün, bir gün bu ligden yukarıya çıkacak. Bizim olduğumuz dönemde başarırsak, bu önemli camianın tarihinde olmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Vural, geçen hafta rakiplerinin çoğunun puan kaybettiğini hatırlatarak, "Geçen hafta Allah'tan ne istediysek bize verdi. Umarım önümüzdeki hafta da takılmalar olur. Bizim kazanmamız gerekiyor. Kalan 5 haftada 15 puan alırsanız, 61 puanla lige çıkma şansınız olur. Düşüncemiz içeride dışarıda herkesi yenmek olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Bandırmaspor maçından oyundan çıkardığı Tayfur Bingöl'ün biraz sinirlendiğini gördüğünü, Tayfur'u Adana Demirspor maçına nasıl hazırladığını sorması üzerine Vural, şöyle konuştu:

"Dışarı çıkıp da bozulmayan oyuncu gördünüz mü? Bozulacak tabii ki, oyuncununu bozulması bizi rahatsız etmiyor, tavrı rahatsız ediyor. Oyuncu bozulacak tabii ki, sinirlenecek. Sinirlenmeyen oyuncu bir şeyi kabullenmiş demektir. O yüzden oyuncuların bu tavrına karşı hoşgörümüz var. Tayfur'un da aşırı bir tepkisi olmadı zaten."

Vural, Adana Demirspor maçının ardından, müsabakada Tiago'nun santra vuruşundan gol yiyen kaleci Günay Güvenç'in yaklaşık yarım saat ağladığını aktararak, "(Daha ne istiyorsun, tarihe geçtin!) dedim, işin esprisi tabii ki." dedi.

"İnadım inat" adında bir kitap yazdığını, mayıs ayında yayınlanacağını belirten Vural, "İnatçı bir insanız, başarmak adına ne gerekiyorsa yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.