Urfa’da sessiz gece
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Şanlıurfaspor kendi evinde Gaziantep ile golsüz berabere kaldı. Ceylanlar bu sonuçla rakibini ateşe atarken, rahat bir nefes aldı.
Şanlıurfaspor, konuk ettiği Gaziantep BB ile golsüz berabere kaldı. 30'da Sanchez'in pasıyla topla buluşan Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 72'de Atiemwen'in şutunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyuna geri döndü. 85'te Caner'in kullandığı serbest vuruşta Berkay'ın kafasında meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı. Maç 0-0 sona erdi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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