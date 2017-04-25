 Urfa’da sessiz gece – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Urfa’da sessiz gece

    Urfa’da sessiz gece

    Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kendi evinde Gaziantep ile golsüz berabere kaldı. Ceylanlar bu sonuçla rakibini ateşe atarken, rahat bir nefes aldı.

    , konuk ettiği Gaziantep BB ile golsüz berabere kaldı. 30'da Sanchez'in pasıyla topla buluşan Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 72'de Atiemwen'in şutunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyuna geri döndü. 85'te Caner'in kullandığı serbest vuruşta Berkay'ın kafasında meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı. Maç 0-0 sona erdi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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