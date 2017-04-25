 Özköylü kararlı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Özköylü kararlı

    Özköylü kararlı
    Elazığ maçı sonrası taraftarların tepki göstermesi sonucu sezon sonunda Samsun'da olmayacağını bildiren teknik direktör , bu kararında ısrarcı. Özköylü, "Başkanımız Erkurt Tutu ile görüşüp değerlendirme yapacağız ama sezon sonu ayrılmaya kararlıyım" dedi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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