Özköylü kararlı
Elazığ maçı sonrası taraftarların tepki göstermesi sonucu sezon sonunda Samsun'da olmayacağını bildiren teknik direktör Osman Özköylü, bu kararında ısrarcı. Özköylü, "Başkanımız Erkurt Tutu ile görüşüp değerlendirme yapacağız ama sezon sonu ayrılmaya kararlıyım" dedi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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