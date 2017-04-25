Malatya’da açılış Cumhurbaşkanı’yla
Lider E.Y.Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yeni statlarının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüştüğünü belirten Gevrek, "Cumhurbaşkanımız'ın stadın açılışı için de Malatya'ya geleceğini öğrendim. Sayın Çalık, bana 'Cumhurbaşkanımız stadın açılışı için de Malatya'ya bizzat geleceğini bizimle paylaştı' dedi. Umarım sezon sonu şampiyonluğumuzu Cumhurbaşkanımız'ın da katılımıyla yeni stadımızda kutlarız" diye konuştu.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Malatya’da açılış Cumhurbaşkanı’yla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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