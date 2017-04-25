Malatya’da açılış Cumhurbaşkanı’yla

Lider E.Y.Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yeni statlarının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüştüğünü belirten Gevrek, "Cumhurbaşkanımız'ın stadın açılışı için de Malatya'ya geleceğini öğrendim. Sayın Çalık, bana 'Cumhurbaşkanımız stadın açılışı için de Malatya'ya bizzat geleceğini bizimle paylaştı' dedi. Umarım sezon sonu şampiyonluğumuzu Cumhurbaşkanımız'ın da katılımıyla yeni stadımızda kutlarız" diye konuştu.