 Malatya’da açılış Cumhurbaşkanı’yla – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Malatya’da açılış Cumhurbaşkanı’yla

    Malatya’da açılış Cumhurbaşkanı’yla

    Lider E.Y.Malatyaspor Başkanı , yeni statlarının açılışını 'ın yapacağını açıkladı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüştüğünü belirten Gevrek, "Cumhurbaşkanımız'ın stadın açılışı için de Malatya'ya geleceğini öğrendim. Sayın Çalık, bana 'Cumhurbaşkanımız stadın açılışı için de Malatya'ya bizzat geleceğini bizimle paylaştı' dedi. Umarım sezon sonu şampiyonluğumuzu Cumhurbaşkanımız'ın da katılımıyla yeni stadımızda kutlarız" diye konuştu.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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