Göztepe'de Vural savunmayı düzene soktu

Göreve geldikten sonra sağ bekte Fuchs'u, sol bekte Canberk'i, savunmanın göbeğinde de Schwechlen ve Gençer'i oynatan Yılmaz Vural, kaybedilen puanların ardından son Adana Demirspor maçında oluşturduğu Tanju, Emrecan, Lokman ve Schwechlen'den kurulu defans bloğuna tam not verdi.



Adana Demirspor karşılaşmasında biri orta sahadan olmak üzere yedikleri 2 golün de şanssızlık olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Stoperler Emrecan ve Lokman müthiş oynadı. Rakibin en tehlikeli oyuncusu Pote'yi kilitlediler. Lokman defanstaki görevinin yanı sıra bir de gol atarak galibiyete katkı sağladı. Beklerimiz Tanju ile Schwechlen de çok iyiydi" dedi. Takımdaki düzenin oturduğunu söyleyen Vural, "Kalan 5 haftada bizden puan almak zor olacak" diye konuştu.



LOKMAN HEKİM

Türkiye 1'inci Ligi'nde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılı takım, Yılmaz Vural'dan formayı kapan Lokman'ın görev aldığı 19 lig maçının sadece 2'sini kaybederken, tecrübeli futbolcunun oynamadığı 10 karşılaşmada ise 7 mağlubiyet aldı. Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Emrecan da stoperde görev yaptığı 7 karşılaşmada 1 kez yenilgi gördü. Göztepe, ayrıca Schwechlen'in sol bek olarak oynadığı 9 müsabakanın da yalnızca 1'inden puan alamadı.