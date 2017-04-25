Düello Manisaspor’un
Ege derbisinde kazanan Tarzan oldu. Devreyi geride kapayan Manisa ikinci yarıda coştu, uzatmada gelen golle Denizli’yi yıktı.
TFF 1. Lig'de son 2 maçını kazanıp kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Manisaspor, Ege derbisinde Denizlispor'u son saniye golüyle yenerek 3'te 3 yaptı: 3-2. Siyahbeyazlılar Ömeralp'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Denizlispor 33'te Taha, 44'te Barış'ın golleriyle soyunma odasına 2-1'lik galibiyetle girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tarzan 72'de Bahattin ile skoru dengelerken, 90+4'te sahneye çıkan Gökhan 19 Mayıs Stadı'nı ayağa kaldırdı: 3-2.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Düello Manisaspor’un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.