 Düello Manisaspor’un – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Düello ’un

    Düello Manisaspor’un

    Ege derbisinde kazanan Tarzan oldu. Devreyi geride kapayan Manisa ikinci yarıda coştu, uzatmada gelen golle Denizli’yi yıktı.

    'de son 2 maçını kazanıp kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Manisaspor, Ege derbisinde Denizlispor'u son saniye golüyle yenerek 3'te 3 yaptı: 3-2. Siyahbeyazlılar Ömeralp'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 33'te Taha, 44'te Barış'ın golleriyle soyunma odasına 2-1'lik galibiyetle girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tarzan 72'de Bahattin ile skoru dengelerken, 90+4'te sahneye çıkan Gökhan 19 Mayıs Stadı'nı ayağa kaldırdı: 3-2.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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