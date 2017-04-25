 Balıkesir’de gülen yok – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Balıkesir’de gülen yok

    Balıkesir’de gülen yok

    Play-off şansını zorlayan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı.

    Taraftarı önünde Altınordu'yu konuk eden , sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk yarısında pozisyon bakımından kısır geçen maçın ikinci 45'i hızlı başladı. Altınordu, 48. dakikada Barış ile öne geçti: 0-1. 64'te ise ev sahibi Abdulkadir ile skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Balıkesir puanını 36, Altınordu ise 40'a çıkardı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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