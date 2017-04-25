Balıkesir’de gülen yok
Play-off şansını zorlayan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı.
Taraftarı önünde Altınordu'yu konuk eden Balıkesirspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk yarısında pozisyon bakımından kısır geçen maçın ikinci 45'i hızlı başladı. Altınordu, 48. dakikada Barış ile öne geçti: 0-1. 64'te ise ev sahibi Abdulkadir ile skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Balıkesir puanını 36, Altınordu ise 40'a çıkardı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Balıkesir’de gülen yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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