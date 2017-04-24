Yarenler’den gol şov
Ligde Play-Off mücadelesi veren Boluspor dün Bandırma'ya şans tanımadı.
Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde oynanan karşılaşmada kümede kalma savaşı veren rakibini 4-1 mağlup etti. 14 ve 42. dakikalarda Santos'un golleriyle devreyi 2-0 önde kapatan Yarenler, 71'de Guido ile farkı açtı: 3-0. Konuk takım 75'te Silva ile maçtaki tek golünü bulurken, son sözü Ramazan Sal söyledi: 4-1. Bu sonuçla Boluspor puanını 44'e çıkarırken, Bandırma 25 puanda kaldı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Yarenler’den gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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