 Yarenler’den gol şov – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Yarenler’den gol şov

    Yarenler’den gol şov

    Ligde Play-Off mücadelesi veren dün Bandırma'ya şans tanımadı.

    Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde oynanan karşılaşmada kümede kalma savaşı veren rakibini 4-1 mağlup etti. 14 ve 42. dakikalarda Santos'un golleriyle devreyi 2-0 önde kapatan Yarenler, 71'de Guido ile farkı açtı: 3-0. Konuk takım 75'te Silva ile maçtaki tek golünü bulurken, son sözü Ramazan Sal söyledi: 4-1. Bu sonuçla puanını 44'e çıkarırken, Bandırma 25 puanda kaldı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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