Ümraniye kaçtı Mersin yakaladı
Sezonun flaş takımlarından Ümraniyespor dün sahasında Mersin ile 2-2 berabere kaldı.
Play-Off'u hedefleyen İstanbul ekibi, 10. dakikada Serdar Özbayraktar'ın golüyle öne geçti: 1-0. 29'da Sinan Kaloğlu skoru eşitledi: 1-1. İkinci devre de hızlı başladı. 47'de Beleck, penaltı noktasından kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 49'da ise kazanılan penaltının başına geçen Mitrovic, maçın skorunu belirledi: 2-2.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Ümraniye kaçtı Mersin yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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