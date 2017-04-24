 Ümraniye kaçtı Mersin yakaladı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Ümraniye kaçtı Mersin yakaladı

    Ümraniye kaçtı Mersin yakaladı

    Sezonun flaş takımlarından dün sahasında Mersin ile 2-2 berabere kaldı.

    Play-Off'u hedefleyen İstanbul ekibi, 10. dakikada Serdar Özbayraktar'ın golüyle öne geçti: 1-0. 29'da Sinan Kaloğlu skoru eşitledi: 1-1. İkinci devre de hızlı başladı. 47'de Beleck, penaltı noktasından kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 49'da ise kazanılan penaltının başına geçen Mitrovic, maçın skorunu belirledi: 2-2.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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