Karşıyaka'dan dramatik veda

Karşılaşmanın 77'nci dakikasında 4-2 öndeyken Menemen Belediyespor'un Kırklarelispor deplasmanında 1-0 yenik duruma düştüğünün haberini tribündeki taraftarı sevinen Karşıyaka'da bir anda umutlandı. Maçlar böyle bittiği takdirde son hafta karşılaşacağı Menemen'le puan farkını 3'e indirme ihtimali bulunan yeşil kırmızılılar, bu enerjiyle 1461 Trabzon'a gol yağdırdı. Maç sonra Karşıyakalı futbolcular, taraftarın yanına sevinmeye giderken Menemen Belediyespor'un uzatma dakikalarındaki golle 1-1 berabere kaldığı haberi stadı, matem evine çevirdi



Daha önce Dardanelspor'u 2005-06 sezonunda 7-2 mağlup eden Karşıyaka, tam 11 yıl sonra bir lig maçında 7 gol birden atmasına rağmen, tarihi zafer kimseyli sevindirmedi. Atatürk Stadı'nda hem ligden düşmesi kesinleşen 1461 Trabzonlu futbolcular hem de play off hayallerine veda eden Karşıyakalı futbolcular, gözyaşı döndü. 57'şer puanlı Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966'nın play off biletini aldığı grupta 53 puanlı Karşıyaka, haftaya Menemen Belediyespor derbisinin skoru ne olursa olsun sezonu altıncı sırada tamamlayacak.



"7 gol atıp sevinememek de ayrı bir tecrübe oldu" diyen teknik direktör Atilla Güneş, "Sezon farklı hedeflerle başlamıştı. Son haftaya kadar play off şansını korumamaza rağmen buna ulaşamadığmıız için çok üzgünüz" dedi.



GÜNEŞ'TEN ÖNMEMLİ UYARI

Karşıyaka'da play off şansının kaçmasının ardından camiayı muhtemel tehlikelere karşı uyaran teknik direktör Atilla Güneş, "Şu aşamada yapılması gereken bu kadronun acilen korunarak yola devam edilmesi" dedi. Kulüpte futbolcu, sportif menajer ve teknik adam olarak uzun yıllardır görev yapan Atilla Güneş, şöyle devam etti:



"Camianın bir an önce bir araya gelip, önümüzdeki yılların planını yapması gerekiyor. Yoksa 2-3 seneye kadar Karşıyaka Spor Kulübü'nde futbol takımı diye bir şey kalmayabilir. Pek çok sıkıntıya rağmen oyuncular takımı play off yarışı içinde tuttu. İçi bizleri, dışı taraftarı yakan bir sezon oldu. Play off oynayıp 1'inci Lig'e dönmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef olmadı."