Es-Es fırsat tepti
Kırmızı-siyahlılar Semih’le öne geçti, Boye eşitledi. Meye tekrar üstünlüğü sağladı. 81’de Uğur kendi ağlarını havalandırdı. Rakibiyle aynı puandaki Eskişehir Süper Lig yolunda avantajı kullanamadı.
TFF 1. Lig'de iki Süper Lig adayının mücadelesi gol düellosu şeklinde geçti. Eskişehirspor Semih ve Meye'yle iki kez öne geçtiği maçta Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. Yiğido 19'da Hakan'la net fırsatı kullanamadı. Hakan kaleciyi de geçtikten sonra topu boş kale yerine direğe nişanladı. Es-Es 30'da Semih'in kafa vuruşuyla öne geçti. Boye 64'te beraberliği sağladı. Meye 71'de kırmızı-siyahlı tribünleri tekrar sevindirdi. 10 dakika sonra Uğur, Leandrinho'nun plasesini ters bir vuruşla kendi filelerine gönderdi. Eskişehir'de Tarık ikinci sarı karttan kırmızıyla atıldı. Mustafa Denizli'nin öğrencileri evinde 2 maçtır kazanamazken, üst üste 3. beraberliğini alan Sivas yenilmezlik serisini 4'e yükseltti.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Es-Es fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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