 Es-Es fırsat tepti – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Es-Es fırsat tepti

    Es-Es fırsat tepti

    Kırmızı-siyahlılar Semih’le öne geçti, Boye eşitledi. Meye tekrar üstünlüğü sağladı. 81’de Uğur kendi ağlarını havalandırdı. Rakibiyle aynı puandaki Eskişehir Süper Lig yolunda avantajı kullanamadı.

    'de iki Süper Lig adayının mücadelesi gol düellosu şeklinde geçti. Eskişehirspor Semih ve Meye'yle iki kez öne geçtiği maçta 'la 2-2 berabere kaldı. Yiğido 19'da Hakan'la net fırsatı kullanamadı. Hakan kaleciyi de geçtikten sonra topu boş kale yerine direğe nişanladı. Es-Es 30'da Semih'in kafa vuruşuyla öne geçti. Boye 64'te beraberliği sağladı. Meye 71'de kırmızı-siyahlı tribünleri tekrar sevindirdi. 10 dakika sonra Uğur, Leandrinho'nun plasesini ters bir vuruşla kendi filelerine gönderdi. Eskişehir'de Tarık ikinci sarı karttan kırmızıyla atıldı. Mustafa Denizli'nin öğrencileri evinde 2 maçtır kazanamazken, üst üste 3. beraberliğini alan Sivas yenilmezlik serisini 4'e yükseltti.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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