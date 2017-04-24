 Elazığ hayat buldu – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Elazığ hayat buldu

    Elazığ hayat buldu

    Ateş hattını yakından ilgilendiren mücadelede , 1-0 geriye düştüğü maçta Samsun’u Tom ve Çağrı’nın golleriyle devirdi; ligde kalma yolunda derin bir nefes aldı.

    Düşmeme mücadelesi veren ve Samsunspor kozlarını Elazığ'da paylaştı. Maça hızlı başlayan Gakgoşlar'da 6'da Diarra'nın kafa vuruşu direkten dışarı gitti. Oyunda dengeyi kuran Samsunspor, 34'te Murat'la öne geçti. Elazığ 2. yarıya golle başladı. Tom 48'de eşitliği sağladı. Çağrı 70'te savunmanın hatasını affetmedi ve bordo-beyazlılara zaferi getiren isim oldu. Elazığ'da Traore 76'da 2. sarıdan kırmızıyla atıldı. Evinde yenilmezlik serisini 8'e yükse lten Elazığ, üst üste 2. galibiyetine imza attı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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