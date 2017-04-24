Elazığ hayat buldu
Ateş hattını yakından ilgilendiren mücadelede Elazığspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Samsun’u Tom ve Çağrı’nın golleriyle devirdi; ligde kalma yolunda derin bir nefes aldı.
Düşmeme mücadelesi veren Elazığspor ve Samsunspor kozlarını Elazığ'da paylaştı. Maça hızlı başlayan Gakgoşlar'da 6'da Diarra'nın kafa vuruşu direkten dışarı gitti. Oyunda dengeyi kuran Samsunspor, 34'te Murat'la öne geçti. Elazığ 2. yarıya golle başladı. Tom 48'de eşitliği sağladı. Çağrı 70'te savunmanın hatasını affetmedi ve bordo-beyazlılara zaferi getiren isim oldu. Elazığ'da Traore 76'da 2. sarıdan kırmızıyla atıldı. Evinde yenilmezlik serisini 8'e yükse lten Elazığ, üst üste 2. galibiyetine imza attı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Elazığ hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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