Ankaragücü TFF 1. Lig'de
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’da Ankaragücü, deplasmanda Kayseri Erciyesspor’u 4-1 mağlup etti. Ankaragücü bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala grubunu lider tamamlayarak TFF 1. Lig’e çıkmayı garantiledi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Sedat Bayrak xx, Mehmet Can Küçük xx
Kayseri Erciyesspor: Osman x, Mehmet xx, Bilal x, Serkan x, Çağatay x, Ahmet x, Yunus xx, Seyfettin x (Okan dk. 46 x), Batu Han x, Cüneyt x (Turgay dk. 82 ?), Muhammed x (Burak dk. 59 x)
Ankaragücü: Korcan xx, Ferhat xx (Harun dk. 70 xx), Ömer xx (Enes dk. 60 xx), Mehmet xx, Erhan xx (Çağatay dk. 75 xx), Cenk xx, Serkan xx, Muharrem xx, Muhammed xx, Sezgin xx, Kenan xx
Goller: Serkan (dk. 89) (Kayseri Erciyesspor), Ömer (dk. 27), Kenan (dk. 44), Muharrem (dk. 45) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Cüneyt, Muhammed, Ahmet, Bilal (Kayseri Erciyesspor), Ferhat, Kenan, Çağatay (Ankaragücü)
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Sedat Bayrak xx, Mehmet Can Küçük xx
Kayseri Erciyesspor: Osman x, Mehmet xx, Bilal x, Serkan x, Çağatay x, Ahmet x, Yunus xx, Seyfettin x (Okan dk. 46 x), Batu Han x, Cüneyt x (Turgay dk. 82 ?), Muhammed x (Burak dk. 59 x)
Ankaragücü: Korcan xx, Ferhat xx (Harun dk. 70 xx), Ömer xx (Enes dk. 60 xx), Mehmet xx, Erhan xx (Çağatay dk. 75 xx), Cenk xx, Serkan xx, Muharrem xx, Muhammed xx, Sezgin xx, Kenan xx
Goller: Serkan (dk. 89) (Kayseri Erciyesspor), Ömer (dk. 27), Kenan (dk. 44), Muharrem (dk. 45) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Cüneyt, Muhammed, Ahmet, Bilal (Kayseri Erciyesspor), Ferhat, Kenan, Çağatay (Ankaragücü)
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Ankaragücü TFF 1. Lig'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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