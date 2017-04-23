 Samsun’dan gözdağı – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Samsun’dan gözdağı

    Samsun’dan gözdağı
    Geçtiğimiz hafta Manisaspor mağlubiyetiyle 7 haftalık yenilmezlik serisi son bulan Samsunspor, gözünü Elazığ'a dikti. Teknik direktör , kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "İşi sıkı tutmak zorundayız ve son haftalarda stres yaşamak istemiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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