 Malatya'ya darbe – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Malatya'ya darbe

    Malatya'ya darbe

    ’de lider durumdaki , ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Son üç maçta 2 yenilgi 1 beraberlik alan Malatya, yerini tehlikeye sokarken Çotanaklar iddialı konuma geldi.

    'in 29. haftasında lider E., deplasmanda karşılaştığı ile 1-1 berabere kalıp, kötü gidişe 'dur' diyemedi. Ev sahibi Giresunspor, 18. dakikada Volkan Okumak'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor bu gole 24'te Sedat Ağçay'ın attığı golle yanıt verdi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

    İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI
    Maçın ikinci yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç çıkaramayınca mücadele 1-1 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı. Yeni Malatyaspor bu galibiyetle puanını 54'e yükseltti ama liderlik koltuğundaki yerini de tehlikeye soktu. Giresunspor ise puanını 47'ye yükseltti. Yeşil-beyazlı ekip, ilk iki iddiasını da devam ettiriyor.

    ÜÇ HAFTADIR KAZANAMIYOR
    Yeni Malatyaspor, ligde üç haftadır kazanamıyor. En son 1 Nisan'da Elazığspor'u yenen sarı-siyahlı takım, sonrasında oynadığı Ümraniyespor ve Eskişehirspor maçlarını kaybetti. Doğu temsilcisi dün akşam da deplasmanda Giresunspor ile berabere kaldı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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