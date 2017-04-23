Malatya'ya darbe
TFF 1. Lig’de lider durumdaki Yeni Malatyaspor, Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Son üç maçta 2 yenilgi 1 beraberlik alan Malatya, yerini tehlikeye sokarken Çotanaklar iddialı konuma geldi.
İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI
Maçın ikinci yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç çıkaramayınca mücadele 1-1 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı. Yeni Malatyaspor bu galibiyetle puanını 54'e yükseltti ama liderlik koltuğundaki yerini de tehlikeye soktu. Giresunspor ise puanını 47'ye yükseltti. Yeşil-beyazlı ekip, ilk iki iddiasını da devam ettiriyor.
ÜÇ HAFTADIR KAZANAMIYOR
Yeni Malatyaspor, ligde üç haftadır kazanamıyor. En son 1 Nisan'da Elazığspor'u yenen sarı-siyahlı takım, sonrasında oynadığı Ümraniyespor ve Eskişehirspor maçlarını kaybetti. Doğu temsilcisi dün akşam da deplasmanda Giresunspor ile berabere kaldı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:37
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Malatya'ya darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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