 Göztepe’den müthiş zafer – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    ’den müthiş zafer

    Göztepe’den müthiş zafer

    Sahasında dün 'u konuk eden , rakibine şans tanımadı.

    Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, 36. dakikada Jahovic'in golüyle öne geçti. 52'de Lokman'la farkı ikiye çıkaran sarı- kırmızılılar, 53'te ise santradan golü yedi. Tiago başlama vuruşuyla birlikte topu ağlarına yolladı: 2-1. 78'de Jahovic skoru 3-1'e getirirken, 89'da Onur'un golü skoru belirledi: 3-2.

    VURAL: UMUT VERDİK
    Göztepe Teknik Direktörü , 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. İyi oynayarak kazandıklarını vurgulayan Vural, "Gelecek haftalar öncesi oynadığımız futbolla da umut verdik. Futbolcularımın ortaya koyduğu performanstan çok mutluyum" dedi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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