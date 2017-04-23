Göztepe’den müthiş zafer
Sahasında dün Adana Demirspor'u konuk eden Göztepe, rakibine şans tanımadı.
VURAL: UMUT VERDİK
Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. İyi oynayarak kazandıklarını vurgulayan Vural, "Gelecek haftalar öncesi oynadığımız futbolla da umut verdik. Futbolcularımın ortaya koyduğu performanstan çok mutluyum" dedi.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Göztepe’den müthiş zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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