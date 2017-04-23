 Gakgoşlar pusuda! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gakgoşlar pusuda!

    Gakgoşlar pusuda!
    Ligin 29. haftasında Samsun'u konuk edecek olan hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör , kritik bir maça çıkacaklarını kaydedip, "Kazanmamız durumunda düşme potasıyla puan farkını açacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çıkışımızı bu maçta da sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gakgoşlar pusuda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.