 Bolu’dan çıkış yok! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Bolu’dan çıkış yok!

    Bolu’dan çıkış yok!
    Sahasında bugün Bandırmaspor'u konuk edecek olan Boluspor, rakibine şans tanımıyor. Teknik direktör , sahalarındaki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istediklerini ifade edip, "Taraftarımızın önünde rakiplerimize karşı sağladığımız avantajı bu önemli 90 dakikada da kullanıp, 3 puanı alacağız" sözlerini sarfetti.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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