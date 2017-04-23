Ankaragücü TFF 1. Lig'de
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’da Ankaragücü, deplasmanda Kayseri Erciyesspor’u 4-1 mağlup etti. Ankaragücü bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala grubunu lider tamamlayarak TFF 1. Lig’e çıkmayı garantiledi.
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Sedat Bayrak xx, Mehmet Can Küçük xx
Kayseri Erciyesspor: Osman x, Mehmet xx, Bilal x, Serkan x, Çağatay x, Ahmet x, Yunus xx, Seyfettin x (Okan dk. 46 x), Batu Han x, Cüneyt x (Turgay dk. 82 ?), Muhammed x (Burak dk. 59 x)
Ankaragücü: Korcan xx, Ferhat xx (Harun dk. 70 xx), Ömer xx (Enes dk. 60 xx), Mehmet xx, Erhan xx (Çağatay dk. 75 xx), Cenk xx, Serkan xx, Muharrem xx, Muhammed xx, Sezgin xx, Kenan xx
Goller: Serkan (dk. 89) (Kayseri Erciyesspor), Ömer (dk. 27), Kenan (dk. 44), Muharrem (dk. 45) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Cüneyt, Muhammed, Ahmet, Bilal (Kayseri Erciyesspor), Ferhat, Kenan, Çağatay (Ankaragücü)
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:03
- Başakşehirli futbolculara soruşturma!
Toplam 3
Yorum
KraLTR Futbolcuysa futbolculugunu bilecek ne bu sokak eskiyalari gibi saldirmak kavga cikarmak hesap verecekler.
- Başakşehirli futbolculara soruşturma!
Toplam 3
Yorum
KraLTR Yok öyle hesap sorulacak özür dileyip gecistirmekle olmaz ne saniyor bunlar kendilerini.
- İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Toplam 2
Yorum
en iyi sonuç tudor ilk maçı seyretmedi herhalde.lens carole nin hatalarından golü attırdı ve orayı koridor haline getirdi.beraberlik iyidir galibiyet zor
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