Anadolu derbisi

TFF 1. Lig’de günün en kritik maçı Eskişehir’de oynanacak Es Es, kendisi gibi zirve yarışı yapan Sivasspor’u ağırlayacak.

Zirve takipçisi iki takım bugün kozlarını paylaşacak. 48'er puanlı Eskişehir ile Sivas, saat 16.00'da karşılaşacak. Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak zorlu 90 dakika öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi Eskişehir'de sakat Aykut dışında eksik bulunmazken, Sivasspor ise tam kadro bu karşılaşmaya çıkacak. İki ekibin daha önce oynadığı 19. resmi maçta iki taraf 6'şar kez galibiyet sevinci yaşarken, 7 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.