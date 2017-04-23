 Anadolu derbisi – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Anadolu derbisi

    Anadolu derbisi

    ’de günün en kritik maçı Eskişehir’de oynanacak Es Es, kendisi gibi zirve yarışı yapan ’u ağırlayacak.

    Zirve takipçisi iki takım bugün kozlarını paylaşacak. 48'er puanlı Eskişehir ile Sivas, saat 16.00'da karşılaşacak. Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak zorlu 90 dakika öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi Eskişehir'de sakat Aykut dışında eksik bulunmazken, Sivasspor ise tam kadro bu karşılaşmaya çıkacak. İki ekibin daha önce oynadığı 19. resmi maçta iki taraf 6'şar kez galibiyet sevinci yaşarken, 7 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.