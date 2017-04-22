Sivas’ı hırs bastı

TFF’de haftanın maçı Eskişehirspor ile Sivasspor arasında... Yarınki dev mücadele öncesi Yiğido’nun hocası Aybaba “Hırslıyız, kazanacağız” dedi

Sivasspor, Süper Lig'e yükselme adına çok büyük önem taşıyan Eskişehirspor deplasmanı öncesi iddialı. Teknik direktör Samet Aybaba "62-63 puan alan Süper Lig'e çıkar. Başaracağız, yapmak zorundayız. Bunun için en önemli maçlardan birini Eskişehir'e karşı oynayacağız. Her maça tek tek bakıyoruz" dedi. Eskişehir'in tam bir futbol şehri olduğunu söyleyen Aybaba "Zorlu bir deplasman olacak. Eskişehir halkı futbolu seviyor. Maça büyük ilgi olacak. Ancak futbolcularım bunun üstesinden gelecek kalitede oyuncular. Yıllardır Süper Lig'de oynamış tecrübeli isimlere sahibiz. Onlar da tecrübelerini işte tam da bu anda, Sivas'a karşı sahaya yansıtacaklardır" ifadelerini kullandı.



ADİL OLSUNLAR

Samet Aybaba kariyeri boyunca hakemler hakkında konuşmayı çok sevmediğini belirtti. Aybaba "Son haftalarda bazı hakem hatalarına maruz kaldık. Hakemlerin oyunun kaderine etki etmeden adil maç yönetmelerini istiyoruz" diye konuştu.