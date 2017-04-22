Sivas’ı hırs bastı
TFF’de haftanın maçı Eskişehirspor ile Sivasspor arasında... Yarınki dev mücadele öncesi Yiğido’nun hocası Aybaba “Hırslıyız, kazanacağız” dedi
Sivasspor, Süper Lig'e yükselme adına çok büyük önem taşıyan Eskişehirspor deplasmanı öncesi iddialı. Teknik direktör Samet Aybaba "62-63 puan alan Süper Lig'e çıkar. Başaracağız, yapmak zorundayız. Bunun için en önemli maçlardan birini Eskişehir'e karşı oynayacağız. Her maça tek tek bakıyoruz" dedi. Eskişehir'in tam bir futbol şehri olduğunu söyleyen Aybaba "Zorlu bir deplasman olacak. Eskişehir halkı futbolu seviyor. Maça büyük ilgi olacak. Ancak futbolcularım bunun üstesinden gelecek kalitede oyuncular. Yıllardır Süper Lig'de oynamış tecrübeli isimlere sahibiz. Onlar da tecrübelerini işte tam da bu anda, Sivas'a karşı sahaya yansıtacaklardır" ifadelerini kullandı.
ADİL OLSUNLAR
Samet Aybaba kariyeri boyunca hakemler hakkında konuşmayı çok sevmediğini belirtti. Aybaba "Son haftalarda bazı hakem hatalarına maruz kaldık. Hakemlerin oyunun kaderine etki etmeden adil maç yönetmelerini istiyoruz" diye konuştu.
ADİL OLSUNLAR
Samet Aybaba kariyeri boyunca hakemler hakkında konuşmayı çok sevmediğini belirtti. Aybaba "Son haftalarda bazı hakem hatalarına maruz kaldık. Hakemlerin oyunun kaderine etki etmeden adil maç yönetmelerini istiyoruz" diye konuştu.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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